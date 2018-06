Putins cer, ka sankcijas pakāpeniski tiks atceltas

Krievijai noteiktās sankcijas «mūs nedz pārsteidz, nedz biedē», trešdien Ķīnas Mediju grupas publicētajā intervijā norādīja Putins.

Šādi ierobežojumi «pakāpeniski pazudīs», viņš sacīja. «Un mēs normalizēsim attiecības ar visiem mūsu partneriem, arī ar Savienotajām Valstīm, kā arī tām, kas klausa Savienotajām Valstīm un nosaka mums sankcijas.»

Laikā, kad ASV un to tradicionālo sabiedroto starpā izvērsušās domstarpības par importa tarifiem, Putins norādīja, ka citas valstis «arī sākušas just zaudējumus, ko Savienotās Valstis tām nodara», un kas «agrāk vai vēlāk kaitēs visiem, arī tiem, kas to iesāka».

Izsakoties par starptautiskajām sarunām ar Ziemeļkoreju, Putins sacīja, ka viņš atbalsta Ķīnas centienus mazināt reģionālo spriedzi un radīt «ceļa karti» Ziemeļkorejas denuklearizācijai.

Kā norādīja Putins, viņš cer, ka ASV prezidents Donalds Tramps īstenos savu «gudro un pārdomāto lēmumu» tikties 12.jūnijā Singapūrā ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu.