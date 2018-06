EP nākamnedēļ balsos par jauno deputātu vietu sadalījumu

Vietu skaits EP pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) tiks samazināts no 751 uz 705, paredz noteikumi, par kuriem EP deputāti balsos 13.jūnijā. 46 no 73 Lielbritānijas deputātu vietām nākamajās vēlēšanās netiktu aizpildītas, bet atlikušās 27 tiktu sadalītas starp tām valstīm, kuras pašlaik ir nepietiekami pārstāvētas. Daļu vai visas 46 neaizpildītās vietas ES paplašināšanas gadījumā varētu piešķirt jaunām dalībvalstīm. Tās iespējams arī neaizpildīt, lai tā samazinātu EP izmēru.