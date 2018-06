Pirmsvēlēšanu laiks un digitālā vide: kā nekļūt par viltus ziņu upuri?

Informācijas demokratizācija nozīmē, ka pēdējo gadu desmitu laikā mainījies veids, kādā uzņemam un izplatām informāciju. Lai arī kopumā tā ir pozitīva tendence, jaunā informācijas ekosistēma - īpaši sociālie tīkli - rada arī jaunas problēmas, ar ko iepriekš neesam sastapušies. Viena no tām - viltus ziņas, kas var būt gan politiski, gan arī biznesa interešu motivētas. Piemēram, ap ASV prezidenta vēlēšanu laiku 2016.gadā saradās viltus ziņu «fermas», kas ar skaļu virsrakstu palīdzību ģenerēja klikšķus savām mājaslapām un līdz ar to arī naudu no reklāmām.