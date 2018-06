Postošais ugunsgrēks Glāzgovas Mākslas skolā apslāpēts

Kā norāda ugunsdzēsēji, liesmas nav saudzējušas nevienu no ēkas stāviem, bet cilvēki ugunsgrēkā nav cietuši. Uguns bija pārsviedusies arī uz tuvējām ēkām, tai skaitā vienu no pazīstamākajiem Glāzgovas naktsklubiem un mūzikas namu «O2 Academy», un no tuvākās apkaimes tika evakuēti cilvēki.