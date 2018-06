Piespiedu pārvietoto personu skaits pērn pārsniedzis 68 miljonus

Liela mēroga pārvietošanās pāri robežām arī nav tik izplatīta kā 68 miljonu globālās pārvietošanās skaitlis liek domāt. Gandrīz divas trešdaļas no tiem, kas spiesti bēgt, ir valsts iekšienē pārvietoti cilvēki, kuri nav atstājuši savas valstis. No 25,4 miljoniem bēgļu nedaudz vairāk kā piektdaļa ir palestīnieši, par kuriem gādā ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA). No pārējiem, par kuriem atbild UNHCR, divas trešdaļas nāk tikai no piecām valstīm - Sīrijas, Afganistānas, Dienvidsudānas, Mjanmas un Somālijas. Konflikta izbeigšana jebkurā no šīm valstīm var būtiski ietekmēt plašāko globālās pārvietošanas kopainu, teikts UNHCR ziņojumā.