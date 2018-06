Turcijā notiek prezidenta un parlamenta vēlēšanas

Tai pretim stāv alianse no sekulārās CHP, centriski labējās «Iyi Parti» («Labā partija»), islāmistu partijas «Saadet» un konservatīvās Demokrātiskās partijas (DP). Trim no šīm partijām ir katrai savs prezidenta amata kandidāts - no CHP kandidē Indže, «Iyi Parti» kandidāte, bijusī iekšlietu ministre Merala Akšenera aptaujās ir trešajā vietā ar aptuveni 14% atbalstu, no «Saadet» kandidē Temels Karamolaoglu.