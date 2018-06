Lavai no Kīlauea vulkāna ieplūstot jūrā un sacietējot, salas krasta līnija pakāpusies vairāk nekā kilometru uz priekšu. Līdz ar to sala pēc izvirduma ieguvusi jaunu zemi. «Krasta līnija ir pakustējusies vismaz 1,2 kilometrus no sākotnējās atrašanās vietas,» norāda ASV Ģeoloģijas dienesta ģeoloģe Vendija Stovala.