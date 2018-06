ASV iniciatīva, kas pazīstama ka «4x30» plāns, paredz, ka divu gadu laikā NATO lielākajām dalībvalstīm būs jātur kaujas gatavībā 30 mehanizēti bataljoni, 30 gaisa spēku eskadriļas un 30 kaujas kuģi. Tos jāspēj mobilizēt ne vairāk kā 30 dienu laikā, tādējādi nodrošinot, ka NATO spēki vienmēr ir gatavībā un spēj ātri reaģēt uz konfliktiem to agrīnajās stadijās. Vācijas raidorganizācija «Deutsche Welle» skaidro, kāpēc šis plāns no vienas puses tiek uzņemts ar lielu optimismu, bet no otras - ar skepsi.