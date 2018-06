Stoltenbergs: Mēs negribam jaunu Auksto karu ar Krieviju

Vai jaunie ieroči, ko Putins aprakstīja, patiešām pastāv? «Es neieslīgšu detaļās par to, kādi izlūkošanas dati mums ir par Krievijas ieročiem,» norāda Stoltenbergs. «Taču Maskava attīsta jaunas militārās spējas - gan parastos, gan kodolieročus, un tas pazemina Krievijas kodolieroču izmantošanas slieksni potenciālā konfliktā. Ir ārkārtīgi svarīgi no tā izvairīties. NATO uz to atbild, veicot lielāko kolektīvo aizsardzības spēju stiprināšanu.

Mēs uzlabojam bruņoto spēku gatavību un izvietojam karavīrus alianses austrumu daļā - Baltijas valstīs un Polijā, kā arī Melnās jūras reģionā. Mēs gribam sniegt skaidru signālu ikvienam potenciālajam ienaidniekam: NATO ir šeit, lai pasargātu visas dalībvalstis no visu veidu draudiem.

Galvenais iemesls, kāpēc to darām, ir nevis provocēt konfliktu, bet gan saglabāt mieru.»