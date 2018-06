Par dzīvokļiem skaidrā naudā maksājuši dažādi pircēji, kas saistīti ar Krieviju vai bijušo Padomju Savienību. To vidū ir baņķieris Aleksejs Ustajevs no Sanktpēterburgas, Krievijas amatpersona Igors Zorins, kurš vada Kremļa kontrolētu televīzijas kanālu, bijušā hokejista Vjačeslava Fetisova sieva, komponists Igors Nikolajevs, luksusa klases nekustamo īpašumu mākleris Romāns Siņavskis, kā arī Jevgeņijs Bačurins, kas tika atlaists no Krievijas Federālās gaisa satiksmes aģentūras vadītāja amata un pēc tam ziedoja politiskās rīcības komitejai, kas atbalsta Trampu.