Kolonijā sešos no rīta atskaņo himnu. Cietumsargi modina ieslodzītos, kuri pēc tam dodas uz rīta rosmi - bet neviens tur gan nevingrojot. Pēc rīta rosmes jāiet brokastīs, bet pēc tām sākas darba diena. «Šī kolonija ir viena no apmēram trim Krievijā, kurā ir gan stingrais, gan vispārējais režīms. Septiņos rītā «Slāvietes atvadu» pavadībā ieslodzītos ved uz darbu. Pa garu koridoru viņi iet no dzīvojamās zonas uz darba zonu. Izskatās kā gaitenis no [videospēles] «Half-Life» - kādi sešsimt metri, šaurs, dzeloņdrātis,» stāsta Navaļnijs. «Bet man ne reizi tur nebija jāiet. Kad ierados, laikam izdomāja, ka nevajag mani tur laist - darba apstākļus novērtēšu no darba drošības organizācijas viedokļa. (..) Gandrīz uzreiz mani apskatīja okulists un pateica, ka man esot slikta redze, un man tiešām ir ļoti slikta redze. Man iedeva atzinumu, ka nedrīkstu cilāt smagumus un strādāt ražošanā, kur ir putekļi. Kaut arī realitātē tur strādā pat pusaklie.»