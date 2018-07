Pēc dēla nošaušanas Blesinga pavērsa ieroci pret viņa 57 gadus veco dzīvesbiedreni, taču viņai izdevās sirmgalvei atņemt ieroci. Kad Blesinga no halāta izvilka otru ieroci, dēla dzīvesbiedre viņai izsita no rokām arī to, aizbēga prom un piezvanīja šerifa birojam.