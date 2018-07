Sīrijas nemiernieki gatavi atdot ieročus Asada spēkiem

Nemiernieku ziņu avoti apgalvo, ka Krievija ir piekritusi garantēt aptuveni 320.000 civiliedzīvotāju miermīlīgu evakuāciju no aplenktajām teritorijām. Tāpat Krievija ir apsolījusi garantēt to kaujinieku tiesības, kuri izvēlētos distancēties no opozicionāru grupējumiem un atgriezties Asada valdības paspārnē. Krievijas militārā policija arī ir paudusi gatavību pārraudzīt atbrīvotās teritorijas un pamiera noteikumu izpildi.