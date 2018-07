Taizemē no applūdušās alas izglābti seši zēni

Taizemē no applūdušās alas, kurā vairāk nekā divas nedēļas bija iesprostota pusaudžu futbola komanda un tās treneris, izglābti seši zēni, ziņo raidorganizācija CNN. Par to medijus informēja Taizemes jūras spēku pārstāvis, un CNN ieguva apstiprinājumu no ASV amatpersonas, kas saņem informāciju par glābšanas operācijas norisi.