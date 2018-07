No applūdušās alas Taizemē izglābti jau astoņi zēni

Pirmdien no applūdušās alas Taizemē tika izglābti četri zēni. Līdz ar to kopš svētdienas izglābti jau astoņi pusaudžu futbola komandas spēlētāji, vēsta raidorganizācija CNN. Līdz ar to pirmdien glābšanas operācija pārtraukta - tā tiks atsākta otrdien, ziņo BBC.