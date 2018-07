Starptautiskā izmeklēšanā, ko veic Austrālija, Beļģija, Malaizija, Ukraina un Nīderlande, secināts, ka lidmašīna notriekta ar raķeti «Buk», kas Ukrainā ievesta no Krievijas un izšauta no Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas. Taču ceturtdien izmeklētāji pirmo reizi paziņoja, ka raķete piederējusi Krievijas armijai un atvesta no Krievijas armijas 53. pretgaisa raķešu brigādes Kurskā.