«Es nedodu atļauju nevienam izkāpt no «Diciotti»: ja kāds to darīs, tad par to būs jāatbild,» sacīja Salvīni, kurš līdz ar citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iekšlietu ministriem ceturtdien ieradās Austrijas pilsētā Insbrukā, lai runātu par pēdējā bloka samitā panāktās migrācijas vienošanās izpildi.