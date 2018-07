Trampa un Putina samits: kurš būs ieguvējs?

Šodien Helsinkos notiks ASV un Krievijas valsts galvu Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās. Helsinkos Tramps ieradies pēc vētraina NATO samita un vizītes Lielbritānijā, ko briti pavadīja ar protestiem. Lai arī pagājušonedēļ samitā Tramps uzstāja uz NATO dalībvalstu aizsardzības budžetu palielināšanu, kas spēcinātu NATO kolektīvās aizsardzības spējas, tomēr viņš nesniedza skaidri noraidošu atbildi uz jautājumu, vai viņš būtu gatavs pēc Putina lūguma pārtraukt ASV militārās mācības Baltijas valstīs. Ņemot vērā Trampa neparedzamo izturēšanos, valda liela neskaidrība par to, kas gaidāms no Trampa un Putina samita. Galvenais jautājums - kurš no tā būs ieguvējs?