Tomēr arodbiedrības kritizējušas valdības plānu par to, ka subsīdijas paredzētas minimālās algas apmērā, nevis attiecīgajā nozarē reālo algu apmērā, jo uzņēmumi, kas nebūs gatavi maksāt no savas kabatas starpību, atteiksies no līdzdalības šajā programmā.