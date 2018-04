Zinātnieki nejauši atklāj enzīmu, kas noēd plastmasas atkritumus

Portsmutas Universitātes un ASV Enerģētikas departamenta Nacionālās atjaunojamās enerģijas laboratorijas (NREL) zinātnieki pētīja pirms vairākiem gadiem Japānas atkritumu pārstrādes centrā atrastu enzīmu, kas spēj noārdīt polietilēna tereftalātu jeb 40. gados patentēto PET, no kā ražo plastmasas pudeles.

Lai arī pētījuma mērķis bija izpētīt jau atklātā enzīma struktūru, «mēs spērām soli tālāk un nejauši izveidojām enzīmu, kas vēl labāk spēj noārdīt šāda veida plastmasu», sacīja NREL vadošais pētnieks Gregs Bekhems.

Atklājumu nākotnē varēto izmantot, lai ražotu speciālu šķīdumu plastmasas atkritumu iznīcināšanai. PET pudeļu noārdīšanās dabā prasa vairākus simtus gadu, teikts Portsmutas Universitātes mājaslapā.

«Negaidītiem atklājumiem ir nozīmīga loma zinātniskajā pētniecībā, un mūsu atklājums nav nekāds izņēmums,» norāda Portsmutas Universitātes Bioloģijas un biomedicīnas institūta direktors Džons Makdžīhans.

«Lai arī uzlabojumi ir pieticīgi, šis negaidītais atklājums liek domāt, ka ir iespējams padarīt šos enzīmus vēl spēcīgākus. Tas ļauj mums spert soli tuvāk pārstrādes šķīduma izveidošanai, lai cīnītos ar nepārtraukti augošo plastmasas atkritumu kalnu,» uzsver Makdžīhans.

Atklājums pirmdien tika publicēts akadēmiskajā žurnālā «Proceedings of the National Academy of Sciences».