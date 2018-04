Zemes dienā notiks pasākums pret plastmasas atkritumiem

Pasākumu rīko Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs «Meža māja». Kā pastāstīja idejas autore Aija Balandiņa, ik gadu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā tiek savāktas vairākas tonnas atkritumu, no kuriem lielāko daļu veido tieši plastmasas izstrādājumi. Tādēļ pasākuma pārstāvji cer, ka apmeklētāji aizdomāsies par šīs problēmas nopietnību un domās ilgtspējīgāk,

Pasākuma pirmajā daļā no plkst.11 līdz 11.30 norisināsies nodarbība «Plastmasa mūsu dzīvē», ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz bīstamajiem plastmasas patērēšanas ieradumiem un to sekām. Savukārt otrā daļa tiks veltīta plastmasas pārstrādes tēmai. Pasākumā apmeklētāji varēs veidot suvenīrus no otrreizēji izmantojamiem plastmasas iepakojumiem, tādēļ pasākuma rīkotāji aicina apmeklētājus paņemt līdzi uz pasākumu kādu izskatīgu plastmasas atkritumu, ko pielietot radošajā darbnīcā.

Starptautiskā Zemes diena ir pasaulē svarīgākais ikgadējais pasākums, kas mēģina paplašināt cilvēku izpratni par mūsu planētas dabisko vidi un šogad tā globāli pievērsīsies plastmasas piesārņojuma problēmai.