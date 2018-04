Līgatnes dabas taku mežacūku ģimenei pievienojas pieci sivēntiņi

Māmiņa ir mežacūka Magone, kura par pēcnācējiem parūpējusies jau otro reizi – pērn septembrī viņa pamatīgi pārsteidza LDT darbiniekus un mežacūkām pavisam neierastā laikā laida pasaulē četrus mazuļus. Nu jau šie sivēni ir krietni paaugušies, nomainījuši mazuļu svītraino kažoku uz vienkrāsainu pieaugušas cūkas ietērpu un kā īsti negantnieki pusaudži rosās pa aploku.



Arī jaunie, 19. aprīlī dzimušie mazuļi kopā ar mammu jau apgūst mežacūkām atvēlēto teritoriju, ir ļoti aktīvi un laiku pavada blēņojoties un spēlējoties.



Mežacūkām mazuļi piedzimst augumā pavisam nelieli, ar svītrainu kažociņu, bet jau labi attīstīti – jau nākamajā dienā pēc dzimšanas var doties mātei līdzi uz citu migas vietu, un vēl pēc dažām dienām var novērot, ka mazuļi labprāt mēģina pagaršot pieaugušajiem rukšiem nolikto barību un sāk rotaļāties cits ar citu.



Pati Magone ir dzimusi savvaļā, tomēr kājas savainojuma dēļ dažu mēnešu vecumā nonāca cilvēka gādībā. Tā kā jau no bērnības cilvēku Magone uzskata par labu draugu, arī mazuļus neslēpj no Līgatnes dabas taku darbiniekiem un apmeklētājiem.



Par pēcnācēju laišanu pasaulē Magone parūpējusies tieši pirms Līgatnes dabas takās gaidāmās Mežacūku dienas, kuras ietvaros sestdien, 28. aprīlī, notiks dažādi izglītojoši pasākumi. Mežacūku dienā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 Līgatnes dabas taku izglītības centrā «Pauguri» notiks radošas un izglītojošas darbnīcas, lai iepazītu dzīvnieku paradumus, plkst. 14.00 plānots Velgas Vītolas fotostāsts par Līgatnes dabas taku mežacūkām, kā arī visu dienu notiks mežarukšu vērošana Līgatnes dabas taku voljērā.



LDT mīt četras pieaugušas cūkas, bet kopā ar jaunajiem sivēntiņiem rukšu skaits sasniedzis jau 13. Vispamanāmākais un augumā lielākais ir kuilis Ansis, kas dižojas ne tikai ar spēcīgu augumu, bet arī kārtīgiem ilkņiem. Tagad, kad aplokā rosās tikai nedēļu vecie sivēntiņi, Ansim gan ierādīti atsevišķi apartamenti, lai pasargātu mazuļus no tēta pārliekas uzmanības.



Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975.gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību.