Neparasts skats Barselonas pludmalēs: hidrozoji iekrāso krastu koši zilā krāsā

Hidrozoji, kuru latīniskais nosaukums ir «Velella velella», parasti dzīvo okeānā tālu no krasta.

Tos dažkārt mēdz izskalot ASV rietumu krastā, bet Vidusjūras krastos šādu skatu var redzēt ļoti reti.

Domājams, ka neparasto dabas parādību izraisījis stiprais dienvidu vējš un spēcīgās jūras straumes.

Cilvēkiem šie okeāna iemītnieki nav bīstami. Barselonas dome paziņojusi par piekrastes attīrīšanu.

Impresionante la plaga actual de #medusas azules en las playas de Barcelona/Barceloneta. Son cnidarios, hidrozoos, especie Velella velella, abundantes en primavera, circulares, azuladas y poco urticantes. De lejos y por el color parecen pequeños mejillones, pero no son moluscos. pic.twitter.com/f2g3NdQM0p — Lluis Montoliu (@LluisMontoliu) April 28, 2018

Aquest matí a Badalona les platges eren envaïdes per milers de meduses veler(velella velella). Estaven tant a la sorra com a l'aigua on trencaven les onades. pic.twitter.com/GY2zA3TQK7— Elpito meteo (@MeteoElpito) April 29, 2018