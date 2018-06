Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. Tam ir gari, taisni un plati spārni, ar pirkstveidīgi izplestām lidspalvām, uz priekšu izstieptu galvu un ķīļveida formas asti, kas, pieaugušiem putniem, ir balta. Jūras ērgļa vidējai garums ir no 76 līdz 92 centimetriem, bet spārnu izpletums - no 190 līdz 240 centimetriem. Jūras ērglis sastopams tikai Eirāzijā, un Eiropā tā izplatība ir samērā fragmentēta. Šo putnu dējumā parasti ir no vienas līdz trīs olām, un gadā tie perē tikai vienu reizi.