VARAM skaidro, ka transporta sektors, īpaši autotransports, ir viens no sektoriem, kas rada vislielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu. Līdz ar to likt akcentu uz jaunu transportlīdzekļu ražošanu, nosakot jaunus standartus, ir viens no ilgtspējīgiem risinājumiem klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā.