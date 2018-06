Atbilstoši VVD rīcībā esošajai informācijai, ko sniedzis uzņēmums AS «BAO», pirms atkritumu aizdegšanās noliktavās atradās aptuveni 90 tonnas atkritumu. Degšana sākās naktī no šā gada 28.jūnija uz 29.jūniju noliktavā, kurā tika uzglabāts mazuts un izlietotās eļļas - aptuveni 40 līdz 50 tonnas. Degšanas rezultātā uguns liesmas pārmetās uz slēgtajām noliktavām, kurās atradās no laboratorijām savāktās ķīmiskās vielas, kas pašas par sevi nav uzliesmojošas.

VVD pauž viedokli, ka mazuta un izlietoto eļļu degšana ir salīdzinoši nekaitīga videi, jo degšanas process neveido paliekošu kaitējumu apkārtējai videi.