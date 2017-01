Jauns «noziedzības fenomens» - izspiešana elektroniski, draudot spridzināt veikalus

Pirmssvētku un svētku laikā Valsts policija konstatējusi jaunu «noziedzības fenomenu» - elektroniski sūtītu informāciju par draudiem spridzināt iepirkšanās centrus ar nolūku no komersantiem izspiest naudu. Šādas aktivitātes konstatētas piecās valstīs, tostarp Latvijā, sacīja Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.

Pagaidām gan nav neviena aizturētā, bet policija sola, ka tas ir tikai laika jautājums. Kopumā sākti deviņi kriminālprocesi, notiek aktīva sadarbība ar citām valstīm, kuras var sniegt palīdzību.

Grišins skaidroja, ka kopumā skartas piecas valstis. Tādēļ izmeklēšanā piesaistītas arī citas valstis, kuras var palīdzēt atšķetināt šīs lietas. «Tas ir tikai laika jautājums,» teica Grišins un prognozēja, ka ļaundari tiks notverti.

Ļaundariem jārēķinās ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam par nepamatotiem izsaukumiem, kā arī vēl papildu sodu par izspiešanu. Ikdienā esam strādājuši ar komersantiem, kur šīs lietas, kā arī visas iespējamās situācijas tiek pārrunātas, skaidroja Grišins.

Gadījumā, ja tiek saņemts līdzīgs paziņojums, uzņēmēji aicināti uzreiz vērsties policijā un neklusēt. «Katrā gadījumā nedrīkst pakļauties šādām prasībām un izpildīt prasības,» norāda policija.

Izmeklēšanā iesaistīta arī Drošības policija.

Drošības policijas priekšnieka vietnieks Ēriks Cinkus skaidroja, ka pašlaik nav nekādas informācijas, ka sūtītas vēstules varētu būs saistītas ar terorismu.

Pašlaik policija neatklāj, kāda summa prasīta no uzņēmumiem, kā arī to, kādā valodā draudi sūtīti. Pašlaik atklājams tas, ka visām šīm darbībām ir vienots nodoms, kas ļauj secināt, ka ar to nodarbojas ar vienas un tās pašas personas.

Vēstīts, ka svētku laikā un īsi pirms svētkiem vairākas reizes tika evakuēti iepirkšanās centri.

Piemēram 21.decembrī tehnisku iemeslu dēļ apmeklētājiem bija slēgts iepirkšanās centrs «Rīga Plaza» Pārdaugavā, kā arī veikali «Prisma» Grostonas ielā un Kurzemes prospektā.

Pēc pārbaužu veikšanas nekādi draudi netika konstatēti.

Dažas dienas vēlāk 23.decembra vakarā kārtējo reizi saņemta informācija par iespējamiem draudiem lielveikalā «Rīga Plaza», kā arī «Prisma» veikalos Rīgā. Arī šajā gadījumā netika fiksēti nekādi apdraudējumi.

