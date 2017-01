Lietojot elektrošoka pistoli, Rīgā aiztur ar asinīm notraipījušos vīrieti

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki šorīt Ziepniekkalnā, lietojot elektrošoka pistoli, aizturējuši ar asinīm notraipījušos vīrieti, informēja RPP.

RPP Zemgales pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Ziepniekkalnā, kur saņemta sūdzība par kādu mājvietu, kurā notiek trokšņošana.

Notikuma vietā policisti konstatēja, ka norādītā dzīvokļa durvis ir puspavērtas. No dzīvokļa bija dzirdamas vīriešu klaigas. Likumsargi nospieda zvana pogu. Pēc mirkļa durvis atvēra vīrietis, kuram rokas un bikses bija notraipītas ar asinīm.

Reklāma -->

Vīrietis tika aicināts policistiem atvērt durvis, lai policisti varētu uzzināt, kas notiek dzīvoklī. Ieejot dzīvoklī, likumsargi konstatēja, ka vienā no istabām uz dīvāna sēž vēl viens vīrietis, kurš bija notraipījies ar asinīm. Aplūkojot abus vīriešus, nevienam no viņiem netika konstatēti tādi miesas bojājumi, kas varētu būt radījuši asins traipus dzīvoklī.

Turpinot apskatīt dzīvokli, arī uz grīdas pamanīti asins traipi. Jautājot par to izcelsmi, neviens no vīriešiem atbildēt nespēja, jo bija manāmā alkohola reibumā. Turpinot pārrunas ar abiem kungiem, viņi pēkšņi piecēlās no dīvāna. Sekundi vēlāk viens no viņiem pagriezās policistu virzienā un draudēja ar fizisku izrēķināšanos, lietojot cieņu aizskarošus izteicienus. Agresīvi noskaņotais vīrietis tuvojies policijas darbiniekam.

Personai vairākas reizes aizrādīts par lietoto leksiku un izteiktajiem draudiem, kā arī viņš aicināts ieturēt distanci. Vīrietis aizrādījumus ignorējis un mēģināja vienam no kārtības sargiem ar dūri iesist pa seju. Sitienu policists atvairīja, taču agresors turpināja uzbrukt.

Lai savaldītu uzbrucēju, policisti lietoja elektrošoka pistoli. Mirkli vēlāk vīrietis tika aizturēts un nogādāts Valsts policijā par uzbrukumu valsts varas pārstāvim, kā arī pārējo notikuma apstākļu noskaidrošanai.

Saistītie raksti