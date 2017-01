Pašvaldības policisti aiztur vardarbīgu un meklēšanā izsludinātu vīrieti

2.janvāra vakarā Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Ķengaragā, kur saņemta sūdzība par kādu varmācīgu ģimenes konfliktu.

Ierodoties notikuma vietā, sastapta izsaucēja, kura pastāstīja, ka starp kaimiņiem izcēlies konflikts. Viņa dzirdējusi kā pret sienām tiek mestas mēbeles un kliedz sieviete, pēc tam konfliktā iesaistītā sieviete uz kādu laiku izdzīta no savas mājvietas.



Policisti devās uz norādīto dzīvokli, dzīvokļa durvis atvēra pamatīgi iereibis vīrietis. Dzīvoklī atradās arī vīrieša dzīvesbiedrene, savukārt uz grīdas mētājās vairāki saplēsti stikli un izmētātas mēbeles. Aplūkojot sievieti, vizuāli izskatījās, ka viņa konflikta laikā varētu būt cietusi un, iespējams, viņai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība.



Vairākkārt jautājot par mediķu izsaukšanu, sieviete no medicīniskās palīdzības atteicās. Sievietei izskaidrots, ka ir iespējams varmāku nošķirt un noteikt tuvošanās aizliegumu, tomēr viņa no jebkādas palīdzības atteicās.



Pārbaudot vīrieša datus, konstatēts, ka agresīvais dzīvesbiedrs ir izsludināts meklēšanā. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

Saistītie raksti