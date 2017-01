Jūrmalā aiztur heroīna un karfentanila tirgotājus

Jūrmalā pagājušā nedēļā aizdomās par heroīna un karfentanila tirgošanu aizturēti trīs vīrieši, informēja Valsts policijā.

Strādājot narkotiku apkarošanas jomā, policisti pagājušā nedēļā noskaidroja, ka kāds 37 gadus vecs vīrietis, kurš jau iepriekš vienu reizi sodīts par narkotiku realizēšanu, atkal atgriezies uz noziedzīgā ceļa un turpina šo nelegālo rūpalu.

Noskaidrojot vīrieša atrašanās vietu, 5.janvārī likumsargi Kauguros viņu aizturēja. No vīrieša tika konfiscēti apmēram divi grami karfentanila un heroīna sajaukuma. Valsts policijā skaidro, ka karfentanils ir viena no spēcīgākajām narkotikām, kuras iedarbība uz cilvēka organismu sākas jau no pavisam nelieliem daudzumiem - viena mikrograma. Šā iemesla dēļ karfentanila lietotāji sevišķi bieži mirst no pārdozēšanas.

Policisti noskaidroja, ka aizturētais vīrietis narkotikas iegādājies no 45 gadus veca vīrieša, kurš savukārt tās iegādājies no 28 gadus veca vīrieša. Minētajā datumā Jūrmalas policistiem Slokā izdevās aizturēt arī šīs personas, kuras arī iepriekš sodīts par narkotiku realizēšanu. Pārmeklējot viņu automašīnu, policisti tās salonā atrada vairāk nekā 59 gramus heroīna.

Saistībā ar notikušo pret vīriešiem sākts kriminālprocess par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.

Visiem aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Pērn Valsts policija Jūrmalā par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju ir aizturējusi 27 personas, bet vēl 29 personas aizturētas par šo vielu glabāšanu.