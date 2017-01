Dzērumā avāriju izraisījušo Viļānu pašvaldības policistu atstādina no amata

Dzērumā ar dienesta automašīnu avāriju izraisījušais Viļānu novada pašvaldības policists uz notikušā apstākļu noskaidrošanas laiku ir atstādināts no amata, pastāstīja Viļānu novada domes izpilddirektore Inga Strūberga.

Likumsargs Viļānu pašvaldības policijā ir nostrādājis vairāk nekā astoņus gadus.

Patlaban minētajam 1963.gadā dzimušajam vīrietim ir darba nespējas lapa. Oficiālu informāciju par notikušo no Valsts policijas (VP) pašvaldība pagaidām nav saņēmusi. Pēc notikušā apstākļu noskaidrošanas vainīgo plānots saukt pie atbildības.

Vai avarējušo transportlīdzekli būs iespējams atjaunot un kādi zaudējumi avārijas rezultātā ir nodarīti pašvaldībai, Strūberga pagaidām nemācēja pateikt. Avarējusī automašīna patlaban atrodas stāvvietā Ludzā, šodien to plānots nogādāt uz Viļāniem, kur tiks izvērtēti automašīnas bojājumi un lemts par tās atjaunošanas lietderību.

VP Latgales reģiona pārvaldē informēja, ka saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.panta - Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Jau vēstīts, ka 10.janvārī Viļānu pagastā, uz autoceļa Gaigalava - Viļāni, notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta pašvaldības policijas dienesta automašīna «Dacia». 1963.gadā dzimušais automašīnas vadītājs nobrauca no ceļa, kā rezultātā auto apgāzās.

Pēc negadījuma pats vadītājs par notikušo paziņoja VP. Negadījuma vietā noskaidrots, ka policists pie dienesta transportlīdzekļa stūres bija sēdies ārpus sava darba laika. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi šofera izelpā, konstatēts, ka viņš bijis gandrīz 2 promiļu reibumā.

Negadījumā iesaistītais policists apgalvojis, ka uz brauktuves it kā esot izskrējis meža dzīvnieks, kā rezultātā viņš centies izvairīties no sadursmes, nav spējis savaldīt automašīnu, nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk meža dzīvnieks esot ieskrējis mežā.

Negadījumā cietusi 1963.gadā dzimusi automašīnas pasažiere, kura ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē.

Valsts policija veiks izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus notikušā negadījuma apstākļus.

