Nopilējuša ievārījuma pēdas palīdz noskaidrot zagli

Šajā otrdienā, 10.janvārī, Rīgas reģiona Zemgales iecirkņa policistiem veiksmīgu operatīvo darbību rezultātā izdevās aizturēt zaglīgu kaimiņu. Zagli nodeva nopilējuša ievārījuma pēdas, TVNET uzzināja Valsts policijā.

Decembra sākumā likumsargi tika informēti, ka Āgenskalnā kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī jau kādu laiku ir atstāti dzīvnieki bez uzraudzības un ir dzirdams troksnis no dzīvokļa, jo saimniece vairākas dienas nav manīta.

Valsts policijas darbinieki un Rīgas Pašvaldības policija ieradās norādītajā adresē. Lai par dzīvniekiem parūpētos, nācās uzlauzt durvis, kuras pēc tam tika aizzīmogotas, bet dzīvnieki nogādāti dzīvnieku patversmē.

Kad dzīvokļa īpašniece atgriezās mājās, viņa secināja, ka durvis ir tikušas uzlauztas un pēc tam – ka aizzīmogotās durvis ir tikušas atvērtas un no viņas dzīvokļa nozagts televizors un dažādi labumi no ledusskapja. Par to dzīvokļa īpašniece paziņoja Valsts policijai.

Ierodoties notikuma vietā, likumsargi ievēroja nelielas ievārījuma pilītes, kuras veda no apzagtā dzīvokļa durvīm līdz kāda kaimiņa durvīm. Tādējādi noskaidrojās, ka iespējamais zaglis ir kaimiņš. 1980.gadā dzimušais vīrietis savā dzīvesvietā neatradās. Policistiem, veicot operatīvās darbības, 10.janvārī Kalnciema ielā vīrieti izdevās atrast un aizturēt, taču notikušā apstākļus policija turpina noskaidrot.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī. Par šāda nozieguma izdarīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Savukārt dzīvnieku īpašniecei par dzīvnieku atstāšanu novārtā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.

