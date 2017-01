Sāk kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu automašīnu piegādē policijai

Ģenerālprokuratūra izvērtējusi iesniegumu saistībā ar Valsts policijas automašīnu iepirkumu, kurā tika iegādātas «Citroen Jumpy» automašīnas. Ģenerālprokurors pirmstiesas izmeklēšanas veikšanu sāktajā kriminālprocesā uzdevis Iekšējās drošības biroja pilnvarotām amatpersonām, TVNET pavēstīja prokuratūras pārstāve Kristīne Sutugina.

Viņa paskaidroja, ka pabeigta

Valsts policijas priekšnieka Inta Ķuža šā gada 5. janvāra iesnieguma par pilnsabiedrības «A26» pārstāvju iespējamo krāpšanu, piegādājot noslēgtā līguma prasībām neatbilstošas automašīnas «Citroen Jumpy», izvērtēšana.

2017. gada 13. janvārī Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors sāka kriminālprocesu, kvalificējot izmeklējamo rīcību pēc noziedzīgo nodarījumu grupas objekta, kas paredzēts Krimināllikuma XVIII nodaļā «Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu».

Šajā kriminālprocesā izmeklējamie un pierādāmie apstākļi saistīti ar citā kriminālprocesā izmeklējamiem un pierādāmiem apstākļiem, kurš tiek izmeklēts Iekšējās drošības birojā, tādēļ ģenerālprokurors pirmstiesas izmeklēšanas veikšanu sāktajā kriminālprocesā uzdeva Iekšējās drošības biroja pilnvarotām amatpersonām.

TVNET rakstīja, ka notikušas vairākas pārrunas ar komersantu «A26» par «Citroen Jumpy» piegādi, taču secināts, ka nekādas darbības, kas vērstas, lai sakārtotu šo jautājumu, nebija saskatāmas, tāpēc parakstīta vēstule par vienpusēju atkāpšanos no līguma.

Advokāts Oskars Rode skaidroja, ka runa ir par daļu no iepirkuma - «Citroen Jumpy», secināts, ka pilnsabiedrība «A26» nav izpildījusi prasības. Šo mēnešu laikā, kas ir bijuši pēc pretenzijas, pilnsabiedrībai norādīts, kādi dokumenti nepieciešami, lai apstiprinātu atbilstību, līdz ar to rekomendējām Valsts policijai parakstīt paziņojumu par atkāpšanos no līguma, teica Rode.

Tāpat secināts, ka automašīnas nodošanas brīdī neatbilda atbilstošajai emisijas klasei, auto modifikācija nebija pabeigta. Tāpēc policijai ieteikts vērsties prokuratūrā par iespējamu krāpšanu.

Pilnsabiedrība «A26» uzskata par nepamatotu un nelikumīgu Valsts policijas (VP) rīcību, lemjot vienpusēji lauzt noslēgto līgumu par automašīnu piegādi, tāpēc uzņēmums plāno vērsties tiesā.

VP šogad vasarā noslēdza vairākus līgumus par 755 automašīnu nomu uz pieciem gadiem. Kopējā iepirkuma vērtība bija aptuveni 22 miljoni eiro. Konkursa uzvarētāji bija «SEB līzings» - 12,4 miljoni eiro, «Karlo Motors» un apvienība «Pilna servisa līzings» - 7,2 miljoni, «A26» - 4,2 miljoni eiro.

Rudenī tika paustas aizdomas, ka, iespējams, pilnsabiedrība «A26» esot nodevusi pavisam citas, līgumam neatbilstošas mašīnas. Proti, «A26» piegādājusi policijai 17 «Citroen Jumpy» automašīnas, kuras policija esot prasījusi aprīkot ar jaunās paaudzes motoru «EURO 6», taču «A26» piegādātās automašīnas esot bijušas ar dzinēju, kas atbilst «EURO 5» emisijas standartiem.

Pilnsabiedrība «A26» izskanējušos pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka konkursa par transporta nomu VP vajadzībām nolikumā un tehniskajā specifikācijā bija definēts, ka vieglo automobiļu emisijas klasei jāatbilst «EURO 6» standartam, nevis jābūt «EURO 6» standartam. Attiecīgi arī piegādātās 17 automašīnas, lai gan ir ar «EURO 5» dzinēju, tomēr ir pielāgotas «EURO 6» izmešu sertifikātam.

No 4,2 miljonu eiro summas, kas ir «A26» daļa iepirkumā, strīdīgo «Citroen Jumpy» piegādes daļa ir 800 000 eiro.

Kā liecina «Firmas.lv» informācija, pilnsabiedrība «A26» pērnā gada decembrī dibināja SIA «Auto Īle un Herbst», SIA «Ad Rem auto», SIA «Auto 26». Visi uzņēmumi saistīti ar uzņēmēju Māri Īli.

