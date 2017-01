Dzirciemā pieķer divus skolniekus smēķējam elektronisko cigareti skolas tualetē

Vakar, 18.janvārī, Rīgas pašvaldības policists, nodrošinot sabiedrisko kārtību pie izglītības iestādes, saņēma informāciju no sociālā pedagoga, ka divi skolnieki pieķerti otrā stāva tualetē smēķējam elektronisko cigareti.

Abi 15 gadus vecie jaunieši aizvesti uz direktores kabinetu, kur no abiem zēniem pieņemti paskaidrojumi par notikušo.

No skolas vadības noskaidroti abu vecāku tālruņu numuri. Policists sazvanīja abu nepilngadīgo jauniešu mātes un informēja par notikušo, tai skaitā par to, ka ir sāktas divas administratīvā pārkāpuma lietas par smēķēšanu neatļautās vietās, ja to ir izdarījis nepilngadīgais.

Likums paredz, ka par šo pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai piespriež naudas sodu līdz 15 eiro.

