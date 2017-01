Ugunsgrēkā Viestura prospektā cietuši astoņi cilvēki, vairāki desmiti izglābti

Plkst. 12.21 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Viestura prospektu Rīgā, kur dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka piecstāvu dzīvojamā mājā no pagraba nāk dūmi, TVNET pavēstīja VUGD pārstāve Inta Šaboha.

Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām ar glābšanas masku palīdzību izveda 23 cilvēkus, no kuriem 8 bija cietuši un nodoti NMPD mediķiem. Savukārt no blakus esošajām dzīvojamām mājām evakuēja 30 cilvēkus.

Ugunsgrēkā 30 m2 platībā pagrabā dega mēbeles un sadzīves mantas. Plkst. 15.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts, un šobrīd turpinās tā likvidācija.

