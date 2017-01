Rīgā pašvaldības policisti pārkāpuma vietā pieķer divus maluzvejniekus

Rīgā pašvaldības policisti aizvadītajā naktī Vecdaugavā pārkāpuma vietā pieķērusi divus malu zvejniekus, informēja Rīgas pašvaldības policija (RPP).

Policisti, apsekojot Vecdaugavu un tās apkārtni, pamanīja divas personas, kuras, iespējams, tumsas aizsegā āliņģos vēlas ievietot nelegālus zvejas tīklus.

Abas personas bija ģērbušās baltās drebēs, lai uz ledus būtu grūti pamanāmas. Policisti uzvilka glābšanas vestes un lēnām gar krastu sekoja sniegā atstātajām pēdām. Drīz vien likumsargi nonāca pie abām personām. Blakus vīriešiem atradās urbis un divi maisi, kuros bija divi nelegāli zvejas tīkli. Sarunas laika vīrieši atzinās, ka vēlējušies āliņģī ielikt nelegālos zvejas rīkus.

Apsekojot tuvāko teritoriju, viens no likumsargiem atrada vēl vienu āliņģi, kurā jau bija ievietots zvejas tīkls. Jautājot, kuram no viņiem pieder jau ievietotais zvejas tīkls, vecākais no vīriešiem atzinās, ka tas piederot viņam. Tīkls no āliņģa izcelts, bet zivis tajā netika konstatētas.

Nelegālie zvejas rīki konfiscēti un sākta administratīvā lietvedība.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgās atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem zvejas rīkiem piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus.

