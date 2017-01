Taksometra pasažieris mēģina nogalināt šoferi, jo nevar samaksāt par braucienu

Valsts policijas Rīgas reģiona Zemgales iecirkņa policisti 19.janvāra naktī saņēma izsaukumu uz Ulmaņa gatvi, kur bija sadurts kāds taksists. Kā noskaidrojās, automašīnas pasažieris taksistam iedūris ar nazi kaklā. Šī brīža informācija liecina, ka vīrietis šādi rīkojies, nevarēdams samaksāt par braucienu.

Cietušais likumsargiem izstāstīja, ka vedis kādu pasažieri no Vecrīgas līdz Imantai. Sākotnēji pasažieris norādījis tikai virzienu, uz kuru pusi viņš jāved, bet, kad nonākuši Imantā, pasažieris teicis, ka tālāk jābrauc līdz Ulmaņa gatvei, kur arī samaksās par braucienu.

Ierodoties norādītajā adresē, taksists izsita čeku, taču tajā brīdī atpakaļskata spogulī pamanīja, ka pasažieris izvelk no kabatas nazi. Taksometra vadītājs ātri reaģēja un pielika roku priekšā kaklam, lai aizsargātos no dūriena, bet automašīnas pasažieris tomēr iedūra nazi vadītājam kaklā un aizbēga no notikuma vietas.

Policistiem, veicot operatīvās meklēšanas pasākumus, piektdien, 20.janvārī, izdevās aizturēt 1989.gadā dzimušo vīrieti viņa dzīvesvietā Gogoļa ielā. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par laupīšanu, huligāniskām darbībām un zādzību.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem.

Svētdien, 22.janvārī, vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Cietušajam sniegta medicīniskā palīdzība, un šobrīd viņš ārstējas mājās.