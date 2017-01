Tiesās vīrieti, kurš tīši nodarīja vidēji smagus miesas bojājumus policistam

Bauskas rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzēta viena persona par to, ka tā, lietojot vardarbību, pretojās varas pārstāvim, kas izpildīja tam uzliktos dienesta pienākumus, kā arī tīši nodarīja vidēja smaguma miesas bojājumus cietušajam.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, 2016. gada 28. maijā apsūdzētais, būdams alkohola reibumā, atrodoties kādā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes iecirkņa uzgaidāmajā telpā, lietoja alkoholiskos dzērienus.

Minētā persona uz Valsts policijas darbinieka atkārtotiem aizrādījumiem atbildēja ar lamām. Pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā apsūdzētais, lamājoties necenzētiem vārdiem, izrāva Valsts policijas inspektoram no rokām administratīvā pārkāpuma protokolu un bēga projām. Policijas inspektori noķēra bēgošo personu un veda atpakaļ uz policijas iecirkni. Apsūdzētais, lamājoties un draudot policijas darbiniekiem ar izrēķināšanos, aktīvi pretojās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, mēģināja iesist ar roku policistam pa seju, izrauties un aizbēgt. Turpinot nepakļauties policijas darbinieku likumīgajām prasībām, nolūkā atbrīvoties no policijas darbinieka satvēriena un aizbēgt, ar tīšām apzinātām darbībām vīrietis nodarīja policijas inspektoram vidēji smagus miesas bojājumus, ar to izdarot noziedzīgu nodarījumu, kas minēts Krimināllikuma 270. panta pirmajā daļā un Krimināllikuma 126. panta otrās daļas 1. punktā.

Reklāma

Lieta izskatīšanai nodota Bauskas rajona tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.