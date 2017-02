Nepilngadīgie arvien biežāk izvēlas elektroniskās cigaretes; nezina, ka tās ir liegtas

Rīgas pašvaldības policija (RPP) novērojusi satraucošu tendenci - skolēni, kuri ir nepilngadīgi, arvien biežāk izvēlas elektroniskās cigaretes. Iemesli šādai izvēlei - daudzi nezina, ka tās nepilngadīgajiem ir liegtas. Tāpat skolēnu vidū pastāv uzskats, ka tās ir mazāk kaitīgas nekā parastās cigaretes.

RPP pārstāvis Toms Sadovskis stāsta, ka policijas statistikā netiek atsevišķi izdalīts tas, vai bērns smēķējis elektronisko cigareti vai parasto. Taču

pēdējo mēnešu novērojumi liecina, ka elektroniskās cigaretes kļūst arvien populārākas jauniešu vidū.

Lai gan kopumā smēķēšana ar katru gadu kļūst arvien nepopulārāka bērnu un jauniešu vidū, šajā jomā mainījušās tendences. Proti, smēķējošu nepilngadīgo kļūst arvien mazāk, taču tie, kuri smēķē, biežāk izvēlas tieši elektroniskās cigaretes. Policijas pieredze pēdējo mēnešu laikā liecina, ka vairāk nekā pusē smēķēšanas gadījumu jaunieši izmantojuši elektroniskās cigaretes, savukārt parastās cigaretes tagad smēķē krietni retāk.

Tas skaidrojams ar vairākiem apstākļiem. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka jaunieši bieži nemaz nezina, ka elektroniskās cigaretes nepilngadīgajiem ir liegtas.

Tāpat arī sabiedrībā pašlaik joprojām pastāv uzskats, ka tās ir nekaitīgas. Reizēm iemesls meklējams arī ģimenēs, jo vecākiem mēdz būt vienaldzīga attieksme pret e-cigaretēm.

Turklāt jāņem vērā arī tas, ka daudzi pieaugušie tās lieto un ģimenēs, kurās vecāki no parastajām cigaretēm pārgājuši uz elektroniskajām, smēķētāji nereti bērnos neapzināti «iesēj» domu, ka tās ir nekaitīgas. Ja, piemēram, tētis, atmetot parastās cigaretes, ikdienā sarunās ar draugiem bērna klātbūtnē slavē elektroniskās cigaretes, bērnam zemapziņā veidojas priekšstats, ka e-cigarešu lietošana ir slavējama, nevis nopeļama darbība.

Vēl jāpiebilst, ka pēc elektronisko cigarešu lietošanas telpas ir vieglāk izvēdināt un arī dūmu detektori uz tām gandrīz nereaģē, tādēļ tās jaunieši mēdz izmantot arī iekštelpās, piemēram, pēdējo divu nedēļu laikā bijuši vairāki gadījumi, kuros nepilngadīgie pieķerti smēķējam e-cigaretes skolu tualetēs, norāda Sadovskis.

TVNET jau ir rakstījis par skolēniem, kuri skolas teritorijās pieķerti ar elektroniskajām cigaretēm.

Piemēram, 18.janvārī Rīgas pašvaldības policists, nodrošinot sabiedrisko kārtību pie izglītības iestādes, saņēma informāciju no sociālā pedagoga, ka divi skolnieki pieķerti otrā stāva tualetē smēķējam elektronisko cigareti.

Abi 15 gadus vecie jaunieši aizvesti uz direktores kabinetu, kur no abiem zēniem pieņemti paskaidrojumi par notikušo.

No skolas vadības noskaidroti abu vecāku tālruņu numuri. Policists sazvanīja abu nepilngadīgo jauniešu mātes un informēja par notikušo, tai skaitā par to, ka ir sāktas divas administratīvā pārkāpuma lietas par smēķēšanu neatļautās vietās, ja to ir izdarījis nepilngadīgais.

