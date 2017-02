Ziepniekkalnā ļaundari divas dienas pēc kārtas ar vērienu apzog vienu un to pašu veikalu

Foto: Ieva Čīka/LETA

Valsts policija bija saņēmusi informāciju no apsardzes uzņēmuma, ka 30. un 31. janvārī agri no rīta nenoskaidroti ļaundari iekļuvuši kādā veikalā Rīgā, Valdeķu ielā un to apzaguši. 30. datumā ap sešiem no rīta zagļi bija uzlauzuši veikala durvju slēdzeni un nozaguši alkoholiskos dzērienus.