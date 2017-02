Policija atrod zagļus pēc divkārtējas veikala apzagšanas

Ziepniekkalnā ļaundari divas dienas pēc kārtas apzaga vienu un to pašu veikalu, līdz policijai izdevās viņus notvert, uzzinājām Valsts policijā (VP).

VP bija saņēmusi informāciju no apsardzes uzņēmuma, ka 30. un 31. janvārī agri no rīta nenoskaidroti ļaundari iekļuvuši kādā veikalā Rīgā, Valdeķu ielā, un to apzaguši.

30.janvārī ap sešiem no rīta zagļi bija uzlauzuši veikala durvju slēdzeni un nozaguši alkoholiskos dzērienus. Veikala darbinieki bija salabojuši durvju slēdzeni, taču nākamajā rītā atkārtojies tas pats scenārijs. Proti, zagļi atkal uzlauzuši durvis un iekļuvuši veikala telpās, tikai šoreiz paņēmuši ne vien alkoholu, bet arī kases aparātu ar naudu.

Abās reizēs bija iedarbojusies veikala signalizācija, taču, kad apsardze ieradās notikuma vietā, ļaundari jau bija gabalā.

Lai gan nodarītais kaitējums veikalam vēl tiek precizēts, pašreizējā informācija liecina, ka nozagti vairāki desmiti alkohola pudeļu - rums, viskijs un citi dzērieni.

VP Rīgas Zemgales iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti noskaidroja, ka ar noziegumu, iespējams, saistīti trīs vīrieši, kuri dzimuši 1977., 1979. un 1982. gadā. Šonakt policisti vīriešu dzīvesvietās veica kratīšanas, kuru laikā tika atrasts un atsavināts nozagtais kases aparāts, kā arī daļa nozagtā alkohola.

Pašreizējā informācija liecina, ka zādzību izdarījuši divi no minētajiem vīriešiem. Savukārt trešais, 1977.gadā dzimušais vīrietis, nozagto alkoholu realizēja. Policijas ierašanās brīdī daļu no alkohola viņš jau bija paspējis pārdot. Policisti visus trīs aizdomās turētos Rīgā aizturēja.

Patlaban saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas jeb par zādzību ar iekļūšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Pēc nepieciešamo izmeklēšanas darbību veikšanas noziegums, iespējams, tiks pārkvalificēts pēc citiem pantiem un vienam no vīriešiem var nākties atbildēt par alkohola realizāciju. Patlaban aizturētie vīrieši atrodas izolatorā.