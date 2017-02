Jaunieši tiek pie soda par video glabāšanu, kur redzamas seksuālas darbības ar dzīvniekiem

Divi nepilngadīgi jaunieši sodīti par pornogrāfiska rakstura materiāla glabāšanu un izplatīšanu. Jaunieši savos telefonos glabāja pornogrāfiska rakstura fotoattēlus un video, ar kuriem pēc tam dalījās aplikācijas «Whatsapp» izveidotajā grupā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas lietvedībā atradās vairāki kriminālprocesi par to, ka nepilngadīgas personas no mobilā tālruņa «Whatsapp» grupā pārsūtīja telefonā esošos fotoattēlus, kuros redzamas seksuālas darbības ar dzīvniekiem, kas saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 1. panta 1. punkta C apakšpunktu atzīstami par pornogrāfiska rakstura materiāliem.

Šādā veidā tika pārkāpts Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 4.pants, kur noteikts, ka pornogrāfiska rakstura materiāla apritē aizliegta tāda pornogrāfiska rakstura materiāla aprite, kurš ietver cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku.

Tāpat viena nepilngadīgā persona glabāja savā mobilajā tālrunī videomateriālu, kurā redzams nepilngadīgs zēns, kurš apmierina sevi. Saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 1.panta 2.punkta A apakšpunktu materiāls atzīstams par pornogrāfiska rakstura materiālu. Šādā veidā tika pārkāpts Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 4.pants, kur noteikts, ka pornogrāfiska rakstura materiāla apritē aizliegts iesaistīt bērnu.

Valsts policijā par šiem gadījumiem tika ierosināti kriminālprocesi par pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju un cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku.

Izmeklētie kriminālprocesi tika nosūtīti Kurzemes tiesas apgabala prokuratūrai, kur abiem nepilngadīgajiem jauniešiem, 1999. un 2000. gadā dzimušiem, tika celtas apsūdzības un kriminālprocesi iztiesāti tiesā. Jauniešiem piemērots piespiedu darbs.

Valsts policija ar šo vēlas vērst uzmanību uz to, ka saskaņā ar Krimināllikuma 166.pantu par pornogrāfiska rakstura materiālu glabāšanu un izplatīšanu tiek piespriests sods.

