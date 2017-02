Policisti piedāvā varmāku nošķirt, taču cietusī no šādas iespējas atsakās

Vakar, 2.februārī, Rīgas pašvaldības policisti devās uz izsaukumu Zolitūdē, kur kāda sieviete netiekot izlaista no savas dzīvesvietas. Ierodoties notikuma vietā, policisti ilgi klauvēja pie norādītā dzīvokļa durvīm, taču tās neviens neatvēra. Tāpat no dzīvokļa netika dzirdēti nekādi trokšņi. Kārtības sargi nolēma aptaujāt kaimiņus, vai viņi ir dzirdējuši kliedzienus.

Klauvējot pie viena no dzīvokļiem, tā īpašniece pienāca pie durvīm, taču, tās neatverot, paskaidroja, ka nejaucas kaimiņu lietās un nevienam durvis neatvērs. Citus kaimiņus sastapt neizdevās. Tikmēr dežūrdaļas darbinieki saņēma atkārtotu informāciju, ka sieviete no dzīvokļa netiek izlaista un, iespējams, viņa ir cietusi no vardarbības.

Kārtības sargi pārliecinājās par norādītā dzīvokļa numuru, lai tā durvis atvērtu piespiedu kārtā. Taču tajā mirklī dzīvokļa iemītnieks, iespējams, izdzirdot policistu sarunas par durvju uzlaušanu, nolēma tās atvērt.

Dzīvoklī sastapts vīrietis un sieviete. Pārim izskaidrots ierašanās iemesls. Ņemot vērā sākotnējo informāciju, policisti nolēma ar katru runāt atsevišķi. Pāris atdalīts, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.

Sieviete pastāstīja, ka dzīvoklī atrodas arī divas mazgadīgas meitas. Vecākā no viņām nesen ciemojusies pie vecmammas un apslimusi. Viņas vīrs ir bioloģiskais tēvs tikai jaunākajai no meitām. Izcēlies konflikts, jo vīrs nav vēlējies, ka abas meitas uzturas kopā. Savu lēmumu pamatojis, ka baidās par savas īstās meitas veselību.

Abu starpā izcēlies strīds, un sieviete nolēmusi doties pie mātes. Vīrs pret to neiebilda, taču, kad sieviete bija savākusi savas mantas, vīrs viņu nav laidis ārā no dzīvokļa. Abu starpā izcēlusies asāka vārdu apmaiņa, un vīrietis sievu pagrūdis. Laulātā sasitusi galvu pret skapi.

Policisti cietušajai piedāvāja izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus, lai apskatītu galvas sasitumu, taču sieviete paskaidroja, ka medicīniskā palīdzība viņai nav nepieciešama.

Tikmēr vīrietis otram policistam apstiprināja, ka strīds izcēlies bērna dēļ. Vīrietim izskaidrots, ka strīdi jāatrisina bez vardarbības. Tāpat izskaidrotas šādas rīcības iespējamās sekas.

Sarunas laikā cietušajai pastāstīts, ka, uzrakstot iesniegumu, ir iespējams nošķirt varmāku no ģimenes un noteikt tuvošanās aizliegumu. Sieviete paskaidroja, ka vīrs pret bērniem izturas ļoti labi, lai arī atšķirīgi, un atteicās rakstīt iesniegumu.

Kārtības sargi paskaidroja, ka viņa savu lēmumu var apdomāt un nepieciešamības gadījumā šādu iespēju izmantot.

Policistu palīdzība notikuma vietā vairs nebija nepieciešama.

