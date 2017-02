Bijušo Jūrmalas mēru Hlevicki krimināllietā par bezdarbību lūdz sodīt ar 9500 eiro

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā šodien notika tiesas debates krimināllietā, kurā kādreizējais Jūrmalas mērs un par kukuļošanu notiesātais Juris Hlevickis apsūdzēts bezdarbībā, nenovēršot nelikumīgu pašvaldības īpašumu privatizāciju.

Kā paskaidroja tiesā, advokāts lūdza apsūdzēto attaisnot, savukārt prokurors notiesāt, piespriežot 25 minimālās mēnešalgas jeb 9500 eiro un arī piedzenot kaitējuma kompensāciju.

Nākamā sēde ir paredzēta 21.februārī, kad apsūdzētajām būs tiesības teikt pēdējo vārdu.

Kā liecina ieraksts tiesu kalendārā, lietā no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 3.februārim tika apturēta tiesvedība, kā arī to no izskatīšanas Jūrmalas tiesā nodeva izskatīšanai Kurzemes rajona tiesā. Kā iepriekš paskaidroja tiesā, tiesvedība tika apturēta, jo bija nepieciešams, lai spēkā stātos divi spriedumi civillietās.

Tāpat tika paskaidrots, ka šajā krimināllietā Jūrmalas tiesas tiesnese Solvita Glaudāne bija paspējusi pieņemt nolēmumu 2014.gada oktobrī, piespriežot Hlevickim gandrīz 10 000 eiro naudas sodu, tomēr vēlāk Saeima nolēma Glaudāni atcelt no tiesneša amata, līdz ar to tiesnese nepaspēja uzrakstīt motivētu spriedumu. Tāpēc krimināllieta tika nodota Kurzemes rajona tiesai (tagad Pārdaugavas tiesa), kas lietu sāka izskatīt no jauna.

Hlevickis lietā ir apsūdzēts pēc Krimināllikuma 319.panta otrās daļas, kas paredz atbildību par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu mantkārīgā nolūkā.

Jau ziņots, ka Augstākā tiesa 2005.gada Jūrmalas pašvaldības vēlēšanu kukuļošanas krimināllietā Juri Hlevicki, uzņēmēju Germanu Milušu un Gvido Hariju Volbrugu atzina par vainīgiem kukuļa došanā Jūrmalas domes deputātam Ilmāram Ančānam, lai viņš domes priekšsēdētāja vēlēšanās nobalsotu par Hlevicki.

Hlevickim un Milušam tika piemērots piecu gadu cietumsods ar mantas konfiskāciju, Volbrugam - trīs gadu brīvības atņemšana nosacīti ar trīs gadu pārbaudes laiku. Miluša sievas iemaksātā drošības nauda - 20 000 latu - jāieskaita Valsts kasē, nolēma tiesa.

Milušs uz pirmās instances tiesas sēdēm nāca paklausīgi, taču uz sprieduma pasludināšanu nebija ieradies. Milušu izsludināja starptautiskajā meklēšanā.

Lasmanis izvēlējās pazust nedaudz laicīgāk - pēc prokurores lūguma 2007.gada 29.janvārī tika nolemts krimināllietu sadalīt, atsevišķi izdalot Lasmaņa epizodes. Kā toreiz aģentūrai LETA izteicās prokurore Velta Zaļūksne, Lasmanis 2007.gada 15.janvārī ar autobusu caur Ainažu robežkontroles punktu šķērsojis Latvijas un Igaunijas robežu. Vēlāk Interpola Krievijas birojs sniedzis atbildi Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām, ka Lasmanis ir šķērsojis Igaunijas un Krievijas robežu. Kad Lasmanis tiks atrasts, viņa lietā tiesvedība tiks sākta no jauna.