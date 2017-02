Lietā par akla pensionāra noslepkavošanu recidīvistu Dauguli soda ar 21 gadu cietumā

Rīgas apgabaltiesa šodien krimināllietā par kāda akla pensionāra nošaušanu, viņa līķa sadalīšanu gabalos un izmešanu vienā no Rīgas ūdenskrātuvēm apsūdzētajam recidīvistam Jānim Daugulim kā galīgo sodu noteica 21 gadu cietumā.

Kā informēja tiesas preses pārstāvis Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 8.janvāra spriedums šodien tika atcelts daļā.

Tiesa nosprieda Daugulim kā galīgo sodu noteikt brīvības atņemšanu uz 21 gadu ar policijas kontroli uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem.

Reklāma

Apsūdzēto Igoru Šepeti tiesa nolēma atzīt par vainīgu un kā galīgo sodu viņam noteikt brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un ar policijas kontroli uz diviem gadiem.

Savukārt Vilni Šustu tiesa nolēma sodīt ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un ar policijas kontroli uz trim gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz vienu gadu, četriem mēnešiem un 12 dienām.

Visbeidzot apsūdzētajam Kasparam Beķeram apgabaltiesa kā galīgo sodu nolēma noteikt brīvības atņemšanu uz vienu gadu un 11 mēnešiem.

Vēl tiesa lēma nogalinātā mirstīgās atliekas - trīs kaulu fragmentus -, kas atrodas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā no 2009.gada saistībā ar tur veiktajām ekspertīzēm, pēc sprieduma stāšanās spēkā iznīcināt.

Pilns spriedums būs pieejams 17.februārī, kad to varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā desmit dienu laikā.

2015.gadā Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments daļēji atcēla spriedumu šajā krimināllietā. Krimināllietu departaments nolēma atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par divu apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu par slepkavību, kas izdarīta personu grupā mantkārīgā nolūkā, pēc kuras izdarīta līķa apgānīšana, un daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par uzkūdīšanu izdarīt slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā.

AT atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu arī daļā par visiem apsūdzētajiem noteiktajiem galīgajiem sodiem. Pārējā daļā AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 27.novembra spriedumu atstāja negrozītu. Apsūdzētajiem Daugulim, Šepetim un Šustam piemērotais drošības līdzeklis - apcietinājums - atstāts negrozīts. Lēmums nav pārsūdzams.

Ar AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 27.novembra spriedumu divi no apsūdzētajiem atzīti par vainīgiem slepkavības izdarīšanā personu grupā mantkārīgā nolūkā. Galīgais sods Daugulim bija mūža ieslodzījums, bet Vilnim Šustam - brīvības atņemšana uz 11 gadiem un desmit mēnešiem. Vēl viens no apsūdzētajiem lietā - Šepetis - tika atzīts par vainīgu uzkūdīšanā veikt slepkavību mantkārīgā nolūkā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un desmit mēnešiem. Ceturtais lietā apsūdzētais vīrietis - Kaspars Beķeris - atzīts par vainīgu sevišķi smaga nozieguma iepriekš neapsolītā slēpšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un 11 mēnešiem.

Saskaņā ar apsūdzību aklā pensionāra slepkavība izdarīta 2008.gadā ap Ziemassvētkiem, lai iegūtu upura dzīvokli Rīgā, Pētersalas mikrorajonā.

Jau ziņots, ka par slepkavību un bandītismu iepriekš vairākkārt tiesātais Daugulis, kurš 90.gadu vidū vadīja bruņotu laupītāju grupējumu, cietumā bija pavadījis vismaz 35 gadus, kad 2007.gada vasarā viņu nosacīti atbrīvoja no ieslodzījuma pirms termiņa, jo recidīvists bija izcietis trīs ceturtdaļas soda un nebija pārkāpis cietuma režīmu. Tobrīd Saeima vēl nebija pieņēmusi Krimināllikuma grozījumus, kas paredz vairāku papildu nosacījumu vērtēšanu, lemjot par personas pirmstermiņa atbrīvošanu.

Sabiedrība par Dauguļa iznākšanu brīvībā no plašsaziņas līdzekļiem uzzināja vien 2009.gada janvārī, kad viņš tika aizturēts aizdomās par kādas jaunas sievietes nogalināšanu Baldonē 2008.gada septembrī. Kad minētā lieta nonāca tiesā, tajā bija vēl divas citas epizodes. Prokuratūra Daugulim inkriminēja arī izspiešanu un kādas citas personas - 16 gadu vecumu nesasniegušas meitenes - izvarošanu.