Vīrietis savu paziņu piekauj un izgrūž pa logu, jo viņa atsakās labprātīgi doties prom

Svētdien, 12. februārī, pa dienu Rīgas mikrorajonā Iļģuciemā kāds garāmgājējs pamanīja, ka kāda sieviete tiek izgrūsta pa otrā stāva logu. Personu, kas izgrūž sievieti, aculiecinieks gan nebija ievērojis. Aculiecinieks pamanīja, ka pa logu izkritušās sievietes seju klāj asinis. Par notikušo tika paziņots mediķiem un policijai.

Notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas cietušo nogādāja slimnīcā, kā arī Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti. Par laimi, cietusī 1956. gadā dzimusī sieviete krītot nebija guvusi nopietnas traumas, taču mediķi konstatēja, ka uz viņas ķermeņa ir sišanas pēdas, kas acīmredzot iegūtas pirms kritiena.



Balstoties uz aculiecinieka stāstīto, policisti noskaidroja, pa kuru logu varētu būt izkritusi sieviete. Likumsargi devās uz dzīvokli. Lai gan varēja dzirdēt, ka dzīvoklī kāds atrodas, durvis neviens neatvēra. Pēc vairākkārtējiem aicinājumiem atvērt durvis tās tomēr tika atvērtas. Dzīvoklī atradās trīs promiļu reibumā esošs vīrietis un aptuveni divu promiļu reibumā esoša sieviete.



Noskaidrojot notikušā apstākļus, tapa skaidrs, ka cietusī lietojusi alkoholu kopā ar saviem paziņām – jau minēto 1971. gadā dzimušo vīrieti un 1970. gadā dzimušo sievieti. Pašreizējā informācija liecina, ka starp cietušo un dzīvoklī esošo vīrieti pagaidām nezināmu apstākļu dēļ izcēlies strīds. Vīrietis gribējis, lai sieviete dodas prom, taču viņa atteikusies to darīt, pēc kā viņš sācis viņu sist. Ne dzīvoklī sastaptā sieviete, ne vīrietis stiprā alkohola reibuma dēļ neatceras precīzus notikušā apstākļus. Tomēr policistu rīcībā esošā informācija liecina, ka tieši vīrietis bijis tas, kurš izgrūdis sievieti pa logu, jo viņa negribējusi labprātīgi pamest dzīvokli, taču pēc saņemtajiem sitieniem gluži vienkārši fiziski to nav varējusi izdarīt.



Ņemot vērā, ka lietas apstākļi vēl tiek precizēti, policisti aizturēja gan 1971. gadā dzimušo vīrieti, gan 1970.gadā dzimušo sievieti, un abiem šobrīd ir aizdomās turēto statuss.



Neviens no aizturētajiem iepriekš nav sodīts.



Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta otrās daļas – par tāda tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz 10 gadiem.



Šodien tiks lemts par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu aizturētajam vīrietim.



Lai gan cietusī joprojām atrodas slimnīcā, viņas veselības stāvoklis ir stabilizējies.

