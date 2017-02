Apcietināti jaunieši, kuri internetā izrādījušies ar jaunas sievietes iespējamu izvarošanu

Tiesa piemērojusi apcietinājumu diviem vīriešiem, kuri interneta vidē publicētā video un fotogrāfijās bija redzami, iespējams, izvarojam jaunu sievieti, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā. Pagājušā nedēļā aizdomās par jaunas sievietes izvarošanu tika aizturēti 1994. un 1996.gadā dzimuši jaunieši.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes policisti sadarbībā ar Baložu iecirkņa policistiem, pārbaudot informāciju par izvarošanu, noskaidroja abu jauniešu iespējamu saistību ar šo noziegumu.

Policisti minētos vīriešus Rīgā aizturēja. Neviens no aizturētajiem iepriekš nav sodīts.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par izvarošanu, ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem. Tāpat sākts kriminālprocess par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa.