Kriminālprocesā par piesavināšanos iepirkšanās portālā «Cherry» figurē 15 cietušie

Valsts policijas (VP) izmeklētajā kriminālprocesā par piesavināšanos kolektīvās iepirkšanās portālā «Cherry» figurē 15 cietušās personas. Pagājušā gada vasarā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) paziņoja, ka ir saskatījis noziedzīga nodarījuma pazīmes kolektīvās iepirkšanās portāla SIA «Cherry Media» darbībās un vērsies VP.

Pēc darbības pārtraukšanas «Cherry Media» PTAC sniegusi ziņas par 221 pakalpojumu sniedzēju, kuru kuponi kopš 2015.gada decembra pārdoti kolektīvās iepirkšanās portālos «cherry.lv» un «citylife.lv». No uzņēmuma sniegtās informācijas izriet, ka apmēram par 4452 kuponiem par kopējo summa 113 118 eiro «Cherry Media» nav pārskaitījusi pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem no patērētājiem saņemto naudu.

VP preses pārstāvis Dairis Anučins aģentūrai LETA apstiprināja, ka pēc informācijas pārbaudes tika sākts kriminālprocess aizdomās par piesavināšanos lielā apmērā, un šobrīd policija turpina izmeklēšanu. Patlaban šajā kriminālprocesā par cietušajām atzītas 15 personas, taču aizdomās turētā statuss nevienai personai nav noteikts.

Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā pieteikta «Cherry Media» maksātnespēja, liecina ieraksts Maksātnespējas administrācijas mājaslapā. Uzņēmuma maksātnespējas lieta ir ierosināta pērn 20.jūlijā.

Kā liecina «Firmas.lv» dati, «Cherry Media» apgrozījums 2014.gadā bija 1 914 330 eiro, uzņēmums strādāja ar 204 661 eiro zaudējumiem. Dati par 2015.gadu nav pieejami. SIA «Cherry Media» dibināta 2011.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 3645 eiro.

Pēc tam, kad pagājušā gada 27.maijā PTAC rīcībā nonāca informācija par «Cherry Media» portālu «cherry.lv» un «citylife.lv» darbības pārtraukšanu, PTAC ir sazinājies ar vairāk nekā 200 pakalpojumu sniedzējiem, lai tos aicinātu patērētājiem nodrošināt no «Cherry Media» iegādātos pakalpojumus. Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju ir piekrituši un sniedz patērētājiem iegādātos pakalpojumus, neskatoties uz to, ka nav saņēmuši no «Cherry Media» patērētāju samaksāto naudu, norādīja valsts iestādē.

Pēc «Cherry Media» darbības pārtraukšanas 2016.gada maijā un jūnijā PTAC pēc konsultācijām vērsušies gandrīz 200 patērētāju, pārdevēji un pakalpojuma sniedzēji saistībā ar patērētāju tiesībām konkrētajā situācijā, tāpat saņemtas arī deviņas patērētāju sūdzības, kas pašlaik tiek izskatītas, informēja Gertmane.

Izvērtējot «Cherry Media», preču pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju un patērētāju sniegto informāciju, kā arī analizējot citos avotos pieejamo informāciju, PTAC ir secinājis, ka vairāki apstākļi «Cherry Media» rīcībā pēdējo mēnešu laikā pirms darbības pārtraukšanas norāda uz esošu vai iespējamu noziedzīgu nodarījumu, tādā veidā radot apdraudējumu citu personu mantiskajām interesēm. Lai izvērtētu šo iespējami noziedzīgo rīcību, PTAC ir vērsies arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar aicinājumu izvērtēt un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu kuponu tirdzniecības vietnēs.