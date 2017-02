Rīgas Centrāltirgū notverti tirgoņi ar 40 pāriem zagtu nūjošanas nūju

Foto: Ieva Lūka/LETA

Pagājušo sestdien, 25. februārī, Valsts policija saņēma informāciju no kāda spēkrata īpašnieka, ka iepriekšējā vakarā vai naktī ir apzagta viņa automašīna, kas bijusi novietota stāvvietā pie mājas Rīgā, Lubānas ielā. Cietušais no rīta piegājis pie savas automašīnas un ieraudzījis, ka tai ir izsists logs un no salona pazuduši visi 40 pāri nūjošanas nūju, kas atradušās salonā.