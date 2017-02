Vecmīlgrāvī tēvs, pieskatot piecgadīgu dēlu, četru promiļu reibumā vārtās pa sniegu ar suni

25.februāra pēcpusdienā Rīgas pašvaldības policijas Ziemeļu pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Vecmīlgrāvī, kur garāmgājēji ievērojuši manāmi iereibušu vīrieti ar mazu bērnu. Ierodoties notikuma vietā, pamanīts vīrietis, kurš cēlās no zemes un atkal krita. No manāmi iereibušā vīrieša rokām izslīdēja pavada, pie kuras bija piesiets liela auguma suns.

Mājdzīvnieks bija miermīlīgs un no saimnieka neatkāpās ne soli. Netālu no vīrieša stāvēja arī pirmsskolas vecuma zēns, kurš raudāja.

Vīrietis, ieraugot policistu tuvošanos, piecēlās kājās un centās pamest notikuma vietu, grīļojoties nogāja dažu metrus, bet atkal nokrita un izvārtījās sniegā. Mirkli vēlāk arī suns sekoja saimnieka piemēram.

Kamēr viens no policistiem devās pie iereibušā kunga, otrs kārtības sargs palika pie puisēna un pārliecinājās, vai bērnam nav nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Pārrunu laikā noskaidrots, ka reibumā esošais vīrietis ir bērna tēvs. Vīrietis savu dēlu vedis pie mātes, kura strādājot netālu esošajā ēkā.

Pēc brīža no ēkas iznāca bērna māte, kura paskaidroja, ka zinājusi, ka bērna tēvs dēlu vedīšot pie viņas, taču nav zinājusi, kādā stāvoklī ir bijušais dzīvesbiedrs. Sieviete skaidroja, ka no rīta devusies uz darbu un dēlu aizvedusi pie tēva, lai viņš bērnu pieskata līdz darba laika beigām. Bērna māte apgalvoja, ka bijušais dzīvesbiedrs no rīta bijis spējīgs par atvasi pilnvērtīgi parūpēties.

Piecus gadus vecais zēns nodots mātei, savukārt iereibušais vīrietis ar suni ievests policijas operatīvajā transportlīdzeklī un nogādāts dežūrdaļā, kur veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Pārbaudes laikā alkometrs uzrādīja četras promiles, kas ir augstākais rādījums, ko attiecīgais alkometrs spēj fiksēt.

Vīrietim sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli. Viens par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Otrs par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Tāpat policisti par notikušo informēja RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekus. Pēc atžirgšanas vīrietis ar suni devās mājup.

